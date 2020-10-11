Еще один южноуральский мэр заразился коронавирусом

Очередной мэр на Южном Урале оказался болен "ковидом".

Коронавирусом заболел глава Троицка Александр Виноградов, в связи с чем градоначальник ушел на самоизоляцию.

Как сообщает пресс-служба администрации в своем паблике во "В контакте", глава города чувствует себя нормально, температуры у него нет.

Как выяснилось, коронавирус был выявлен у одноклассника его сына.

Напомним, ранее стало известно, что COVID-19 подтвержден у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. У него болезнь протекает в легкой форме, он лечится дома.