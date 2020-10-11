Американцев удивил полет на Су-57 без фонаря кабины

Полет российского пилота на Су-57 удивил американских журналистов.

На видео, опубликованном Минобороны, видно, что летчик управляет истребителем без фонаря кабины, который защищает экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Автор материала в Popular Mechanics делает вывод, что потеря купола при чрезвычайной ситуации не отразится на управлении самолетом. Об этом сообщает ТК "Звезда".

Су-57 - самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Для истребителя создан гиперзвуковой боеприпас. Это малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета, характеристики которой пока не раскрываются. Недавно стало известно, что для Су-57 сошьют чехлы, которые защитят их от непогоды и скроют от средств разведки.