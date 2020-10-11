Правительство утвердило выплаты на детей от трех до семи лет

Российский кабмин одобрил выплаты на детей от трех до семи лет включительно в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее стало известно, что правительство выделит регионам 10 млрд руб. на эти цели. Теперь, согласно документу, Минтруд России получит дополнительные средства из резервного фонда правительства на предоставление субсидий российским регионам для выплат пособий.

Напомним, ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка - около 5,5 тыс. руб.