Признаков отравления у детей школы №7 в Великих Луках не выявили

Признаков отравления у детей школы №7 в Великих Луках не выявили, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы СКР по Псковской области Антона Доброхотова.

По его словам, в настоящий момент все дети находятся дома, их выписали с предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции".

"На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат", - сообщил Доброхотов.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, провели комплексное обследование территории школы на предмет источников, которые могли вызвать массовое недомогание школьников, опросили всех причастных к инциденту.

Напомним, дети потеряли сознание во время торжественной линейки 5 октября, мероприятие проводилось на улице. Роспотребнадзор не нашел в пробах воздуха и воды превышения каких-либо показателей, анализы детей на наркотические вещества тоже ничего не дали.