Федеральный оперштаб в семь раз завысил суточные данные о смертях от COVID-19 на Ямале

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа опровергли информацию о семи смертях от коронавируса в регионе, опубликованной федеральным оперативным штабом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня федеральный штаб опубликовал сведения о семи смертях от коронавируса в округе. Это неточная информация, мы разбираемся, скорее всего произошла техническая ошибка", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Сообщается, что за минувшие сутки в округе был только один летальный случай - в Ноябрьске скончался 61-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сочетанной с серьезным сопутствующим заболеванием сердца. Пациент находился на ИВЛ, врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но интенсивная терапия не помогла.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 106 человек. Общее число заболевших - 16 384 человек.

"На Ямале свободно более 12% коек, ситуация под контролем. Восемь человек за сутки перешли из тяжелого состояния в состояние средней степени тяжести. Среди тех, кто обратился с пневмониями, тяжелых случаев нет. Необходимо соблюдать меры предосторожности и беречь себя и близких", - прокомментировала руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.