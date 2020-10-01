01 Октября 2020
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футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов

Российские клубы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов UEFA (ЛЧ) сезона 2020/2021.

Напомним, что три представителя России впервые выступят на групповом этапе главного клубного футбольного турнира Европы.

В группа А московский "Локомотив" поборется с действующем обладателем ЛЧ немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".

В группе F чемпион России петербургский "Зенит" встретится с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, итальянским "Лацио", а также бельгийским "Брюгге".

Дебютант турнира "Краснодар" сыграет в группе E с действующим обладателем Лиги Европы испанской "Севильей", английским "Челси", а также французским "Ренном".

Отметим, что в Лиге Европы единственным представителем России остался столичный клуб ЦСКА. Армейцы начнут свой еврокубковый путь также с группового этапа.

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"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Локомотив, Краснодар



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