"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов
Российские клубы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов UEFA (ЛЧ) сезона 2020/2021.
Напомним, что три представителя России впервые выступят на групповом этапе главного клубного футбольного турнира Европы.
В группа А московский "Локомотив" поборется с действующем обладателем ЛЧ немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".
Наши соперники по группе в @ChampionsLeague ✨— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2020
🇩🇪 @FCBayern
🇪🇸 @Atleti
🇦🇹 @RedBullSalzburg #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Xg3LLbXhKR
В группе F чемпион России петербургский "Зенит" встретится с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, итальянским "Лацио", а также бельгийским "Брюгге".
Как вам? #UCLdraw #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Q4p0CvMret— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 1, 2020
Дебютант турнира "Краснодар" сыграет в группе E с действующим обладателем Лиги Европы испанской "Севильей", английским "Челси", а также французским "Ренном".
⚡️ В Лиге Чемпионов сыграем в группе «Е» с испанской «Севильей» @SevillaFC, английским «Челси» @ChelseaFC и французским «Ренном» @staderennais.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 1, 2020
Групповой этап Лиги чемпионов стартует во второй половине октября и завершится в декабре. Его расписание станет известно позднее. pic.twitter.com/gSBSKAwkUZ
Уффф 🔥🔥🔥— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020
Завершилась жеребьевка группового этапа! Какая группа самая интересная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/GDHifIaLuh
Отметим, что в Лиге Европы единственным представителем России остался столичный клуб ЦСКА. Армейцы начнут свой еврокубковый путь также с группового этапа.