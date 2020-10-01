"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов

Российские клубы "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге чемпионов UEFA (ЛЧ) сезона 2020/2021.

Напомним, что три представителя России впервые выступят на групповом этапе главного клубного футбольного турнира Европы.

В группа А московский "Локомотив" поборется с действующем обладателем ЛЧ немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".

В группе F чемпион России петербургский "Зенит" встретится с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, итальянским "Лацио", а также бельгийским "Брюгге".

Дебютант турнира "Краснодар" сыграет в группе E с действующим обладателем Лиги Европы испанской "Севильей", английским "Челси", а также французским "Ренном".

⚡️ В Лиге Чемпионов сыграем в группе «Е» с испанской «Севильей» @SevillaFC, английским «Челси» @ChelseaFC и французским «Ренном» @staderennais.



Групповой этап Лиги чемпионов стартует во второй половине октября и завершится в декабре. Его расписание станет известно позднее. pic.twitter.com/gSBSKAwkUZ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 1, 2020

Уффф 🔥🔥🔥



Завершилась жеребьевка группового этапа! Какая группа самая интересная?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/GDHifIaLuh — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Отметим, что в Лиге Европы единственным представителем России остался столичный клуб ЦСКА. Армейцы начнут свой еврокубковый путь также с группового этапа.