01 Октября 2020
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Общество В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Конференция "Концепция возрождения образования и науки" охарактеризовала реформы образования как преступление

В Петербургском Доме ученых прошла конференция "Концепция возрождения образования и науки в России", на которой проводившиеся "реформы" образования в стране были названы вредительством в интересах стратегического противника и преступлением, сообщает РИА "Катюша".
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Президент Российского педагогического университета им. Герцена Геннадий Бордовский сказал, что в образовании постоянно меняются министры, но одно неизменно - "только развал и уничтожение".

Большое внимание было уделено усилившейся цифровизации образования под предлогом пандемии и запуску "Цифровой образовательной среды" в 14 регионах.

В открытом письме президенту, главе Правительства и спикерам обеих палат парламента участники призвали создать экспертную комиссию для разработки специального СанПиНа для всех современных низкоинтенсивных источников электромагнитного излучения, таких как Wi-Fi. Потому что дети на дистанционном режиме подвергаются огромным дозам излучения, влияние которых на детский организм еще не изучено. Пренебрежение этим вопросом подпадает под статью 237 УК РФ "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". В частности, гигиенические нормативы и требования в условиях цифровой образовательной среды делают практически невозможным дистанционно-цифровой режим, но они игнорируются.

Также участники конференции призвали провести на базе Общественной палаты РФ и общественных палат регионов открытое обсуждение концепции реформы образования и науки с участием РАН, РАО, МГУ, СПбГУ, других научных центров и общественности, включая представителей традиционных конфессий, но только без участия "агентов перемен" вроде ВШЭ или Сбербанка.

Напомним, в ОП РФ недавно состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам защиты прав детей на образование, воспитание, всестороннее развитие Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка на тему "Цифровизация образования в свете законодательных норм РФ". Общественность выступила категорически против дистанционно-цифрового образования, но на сайте ОП об этом ничего не сообщалось.

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Конференция "Концепция возрождения образования и науки" охарактеризовала реформы образования как преступление

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Теги: образование, дистанционное образование, цифровизация



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