Навальный подаст в суд на Дмитрия Пескова за обвинения в работе на ЦРУ

Алексей Навальный сообщил, что подает в суд на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Тот сегодня утверждал, что "с Навальным работают западные спецслужбы, в частности – ЦРУ".

"Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю. <…> Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - написал создатель ФБК на своем сайте.

Раньше Пескова, кстати, о работе Навального с иностранными спецслужбами заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также назвал оппозиционера "подлецом" за то, что тот обвинил Путина в заказе покушения. Володин считает, что Путин Навального в прямом смысле слова спас.