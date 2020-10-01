Максимальная стоимость проезда по пуровскому мосту превышает миллион рублей

На сайте "Пуровский мост" появилась информация о стоимости проезда через переправу, передает корреспондент Накануне.RU.

Бесплатным проезд будет для легковых автомобилей без прицепов, мотоциклов, пассажирских автобусов и спецтехники. А вот водителям грузового транспорта придется раскошелиться: расценки зависят от массы автомобиля и его прицепа. Рассчитать стоимость можно по интерактивной таблице, опубликованной на сайте переправы.

Так, легковое авто с прицепом сможет проехать за 730 руб. Это минимальная цена проезда. Грузовой автомобиль с массой до 40 тонн и с одним прицепом массой до 20 тонн заплатит за поездку 37 тыс. 40 руб. А вот грузовику или седельному тягачу с массой 80 тонн и двумя прицепами такой же массы за проезд по мосту в одну сторону придется отдать 1 млн 111 тыс. 110 руб.

Напомним, ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал дату открытия моста через реку Пур. Это произойдёт 16 октября.

Мост объединит Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с региональными дорогами. Навсегда решится вопрос с переправой в период распутицы. Объект возведен со значительным опережением графика.