У Франции есть доказательства, что турецкие исламисты из Сирии участвуют в боевых действиях в Карабахе - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон дал дополнительный комментарий после того, как было опубликовано совместное заявление президентов Франции, России и США по ситуации в Карабахе.

По словам Макрона, ситуация в Карабахе очень серьезна, и он сделается все, чтобы приблизить ее к мирному урегулированию.

Также президент Франции сообщил журналистам по прибытии в Брюссель, что готов выслать самолет за двумя попавшими в Карабахе под обстрел журналистами издания Le Monde. Ранее сообщалось, что один из них находится в тяжелом состоянии, он сейчас находится в госпитале на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Также Макрон заявил, что у Франции есть доказательства участия сирийских исламистов из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе. До этого с аналогичным заявлением выступали власти Армении, Азербайджан и Турция отрицали участие наемников в боевых действиях.