На Ямале "коронавирусные" ограничения продлены до 1 ноября

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября включительно, сообщили Накануне.RU в окружном оперштабе. Все действующие ограничения сохраняются.

"В округе, как и по всей стране, в последние дни растёт количество новых случаев COVID-19 по сравнению с показателями конца лета. Это обязывает нас сохранить действующие ограничения. Вводить новые пока нет оснований. Дефицита коек в округе нет – 22% из них в больницах свободны. К концу осени мобильность граждан снизится, даст эффект прививочная кампания против гриппа. Но до тех пор необходимо соблюдать требования, предписанные режимом", - сказала глава оперштаба Татьяна Бучкова.

Отметим, всего за сутки в округе подтвердилось 132 случая коронавируса (всего – 15 тыс. 536).