01 Октября 2020
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реджеп эрдоган, президент турции (2019) | Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Эрдоган обвинил Путина, Трампа и Макрона в двуличии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в двуличии страны, "игнорирующие оккупацию Нагорного Карабаха". Так от ответил на совместное заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона – глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации", - заявил Эрдоган, выступая на открытии сессии в парламенте.

Он предупредил страны, "поддерживающие государство-бандита в лице Армении", что они несут ответственность перед человечеством.

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Эрдоган обвинил Путина, Трампа и Макрона в двуличии

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Теги: реджеп тайип эрдоган, владимир путин, конфликт в карабахе, турция



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