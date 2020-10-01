Эрдоган обвинил Путина, Трампа и Макрона в двуличии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в двуличии страны, "игнорирующие оккупацию Нагорного Карабаха". Так от ответил на совместное заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона – глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации", - заявил Эрдоган, выступая на открытии сессии в парламенте.

Он предупредил страны, "поддерживающие государство-бандита в лице Армении", что они несут ответственность перед человечеством.