Мэр Высокинский поднял зарплату екатеринбургским бюджетникам

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проиндексировал зарплату работникам бюджетной сферы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начиная с 1 января 2020 года на 5% была проиндексирована оплата труда работников муниципальных учреждений, заработная плата которых выплачивается в соответствии с указами президента России Владимира Путина - это воспитатели, педагоги, работники культуры и медицинские специалисты. Высокинский подписал постановление об индексации заработной платы работникам муниципальных учреждений, зарплата которых не определяется дорожными картами.

Как уточнили в мэрии, доходы бюджетников вырастут уже с 1 октября 2020 года. Размер увеличения заработной платы составит 3,8%.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Александр Высокинский отчитался о своей работе за те два года, что он занимает должность мэра уральской столицы.