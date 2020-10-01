01 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Высокинский поднял зарплату екатеринбургским бюджетникам

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проиндексировал зарплату работникам бюджетной сферы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начиная с 1 января 2020 года на 5% была проиндексирована оплата труда работников муниципальных учреждений, заработная плата которых выплачивается в соответствии с указами президента России Владимира Путина - это воспитатели, педагоги, работники культуры и медицинские специалисты. Высокинский подписал постановление об индексации заработной платы работникам муниципальных учреждений, зарплата которых не определяется дорожными картами.

Как уточнили в мэрии, доходы бюджетников вырастут уже с 1 октября 2020 года. Размер увеличения заработной платы составит 3,8%.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Александр Высокинский отчитался о своей работе за те два года, что он занимает должность мэра уральской столицы.

Пресс-конференция Александра Высокинского(2020)|Фото: Накануне.RU

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Мэр Высокинский поднял зарплату екатеринбургским бюджетникам

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Теги: Высокинский, бюджетники, зарплата, Екатеринбург



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