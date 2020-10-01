В московской квартире экс-губернатора Иркутской области Левченко прошли обыски

Следователи провели обыск в московской квартире экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко по уголовному делу, фигурантом которого стал сын политика Андрей. Ранее обыски проводились по двум адресам семьи в Иркутске, сообщил пресс-секретарь Левченко-старшего Павел Добродеев.

Накануне экс-губернатор и его супруга прилетели в Москву, чтобы организовать юридическую поддержку сына. 30 сентября Басманный суд Москвы отправил Андрея Левченко под арест до 20 ноября. Депутата областного заксобрания Иркутской области от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам Добродеева, Левченко считает этот обыск "дополнительной мерой психологического прессинга и на его семью, и на партию", поскольку президиум КПРФ 1 октября должен рассматривать вопрос о передаче экс-губернатору мандата депутата Госдумы, передает "Интерфакс".