"Единая Россия" определилась с претендентом на вакантный мандат в пермскую гордуму

Вакантный мандат депутата Пермской городской думы передан руководителю думского управления экспертизы и аналитики Денису Ушакову.

Соответствующее решение, по информации "Ъ-Прикамье" приняли на президиуме политсовета "Единой России". Кандидатура Ушакова стала единственной, вынесенной на обсуждение.

Мандат депутата гордумы стал вакантным после победы на довыборах в заксобрание Пермского края по округу №2 секретаря реготделения Вячеслава Григорьева. Добавим, что Денис Ушаков уже был депутатом пермской думы в 2004 - 2014 г. В 2016 году он участвовал в выборах в думу по общегородскому списку "Единой России", однако в состав думы не вошел.