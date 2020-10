Стратегию развития Нижневартовска представят в "Сколково"

Делегация Нижневартовска участвует в образовательной программе Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и бизнес-школы "Сколково" для управленческих команд 100 российских городов. Возглавляет делегацию глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Представители управленческих команд из 100 городов страны завершили обучение на втором этапе программы. Темой обучающего блока стало пространственное развитие территорий. Российские и зарубежные эксперты вместе с участниками сформулировали основные принципы и подходы к эффективному использованию городских пространств. Итогом второго модуля стала защита проектов и определение стратегических ставок развития территорий. На данный момент стартовал третий образовательный модуль для управленческих команд городов. Участники изучат вопросы развития инфраструктурного комплекса города.

"Основа третьего модуля – развитие городской инфраструктуры. Вместе с экспертами, командой "ВЭБ.РФ" участники в течение недели будут прорабатывать проекты по транспорту, ЖКХ, экологии, здравоохранению. Каждый проект направлен на реальное улучшение качества жизни в российских городах. Проделанная в рамках программы работа станет основой для разработки городами мастер-планов своих территорий", - отмечает зампредседателя "ВЭБ.РФ", глава фонда "Моногорода.рф" Ирина Макиева.

Важно, что для муниципалитетов, проекты которых будут отобраны в рамках программы, открываются новые перспективы с финансовым подкреплением. Нижневартовская делегация представит презентацию будущего города, где главной идеей станет трансформация города из "спального района" для добытчиков нефти в экологически продвинутый мегаполис.

Перспективы построены, исходя из прогнозов развития нефтедобычи, сегодняшнего уровня развития транспортной, социальной, образовательной и других сфер муниципалитета. Особое внимание в проекте уделено трансформации нефтесервисов города в экологическом направлении. К примеру, создание индустриального парка экотехнологий, зеленого образования, кванториума по эконаправлениям.

Программа разработана в соответствии с международным стандартом "МPA" ("Master of Public Administration") совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" (Strelka Institute for Media, Architecture and Design), НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.