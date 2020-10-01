На Среднем Урале открыт набор для участия в бизнес-акселераторе "Прорыв"

На Среднем Урале объявлен набор для участия в бизнес-акселераторе "Прорыв". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, проект направлен на повышение эффективности работы малых и средних производственных предприятий региона.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей и Екатеринбургский центр развития предпринимательства разработали учебную программу курса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Главная особенность программы - четкая ориентация на производственные компании. Учебные блоки охватывают все стадии: от производства до выстраивания продаж. Это уже второй акселератор, участники первого потока не только изучали, но сразу внедряли в своих компаниях самые современные инструменты работы. Это дало быстрый и видимый результат - за недели проекта рост выручки участников в среднем составил 8,7%", - рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Участниками первого потока стали 73 свердловских предприятия. К новому проекту планируется привлечь 100 компаний.

"Мы увидели востребованность данного курса, а также выявили прямую зависимость результата от статуса участников. Максимальный эффект получили те компании, где слушателями курса были собственники или директора. В ходе обучения мы помогаем строить гипотезы развития, внедрять инструменты бережливого производства, обучаем интернет-маркетингу, а также совместно находим векторы для развития персонала и личного роста. Участие в проекте бесплатное", - пояснил директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

В августе проект производственного акселератора "Прорыв" был презентован на платформе Агентства стратегических инициатив. Это произошло в рамках всероссийского конкурса по сбору идей, которые должны помочь обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.