01 Октября 2020
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Экономика Воронежская область
дорожное строительство, грузовик, дорога, трасса, рабочие (2020) | Фото: пресс-служба администрации города Воронеж

Новая дорога свяжет улицу Землячки с микрорайоном «Больница «Электроника» в Воронеже

В Воронеже начинается строительство автодороги, соединяющей микрорайон «Электроника» с улицей Землячки, передает корреспондент Накануне.RU. Уже состоялась процедура торгов по этому объему работ. Магистраль будут прокладывать через лесную зону по уже существующей просеке, что позволит значительно уменьшить вырубку зеленых насаждений вокруг строительной площадки.

Неподалеку от просеки за последние несколько лет сформировался стихийный объездной путь, но построить новую автодорогу на его месте не предоставляется возможным – из-за большого количества коммуникаций, среди которых газопровод, сети водоснабжения и водоотведения.

"Новая связь Минской и Землячки пройдет не по стихийно сложившейся трассировке, тому есть целый ряд причин. Обращаем отдельное внимание на это, чтобы люди не удивлялись и не пугались того, что там идет расширение существующей просеки. Это не под застройку, а для дороги", – пояснили Накануне.RU в  мэрии Воронежа.

Новая дорога, которая общей протяженностью составит около километра, будет двухполосной. Кроме того, на участке возведут сети наружного освещения, оборудуют тротуар и обустроят остановки.

дорожное строительство, грузовик, дорога, трасса(2020)|Фото: пресс-служба администрации города Воронеж

"В будущем при принятии решения о начале работ по строительству Остужевской развязки созданная связь улиц Минской и Землячки станет альтернативным проездом для жителей густонаселенного микрорайона, наряду с другими транспортными коридорами сможет уменьшить заторы", – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, вопрос о строительстве этой дороге был инициирован жителями микрорайона. Проживающие тут воронежцы направляли многочисленные обращения к депутату по округу №1, председателю городской Думы Владимиру Ходыреву. И спикер оказал максимальное содействие, чтобы этот наказ был реализован, вопрос о строительстве дороги решен положительно.

председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В частности, кадастровые работы по отводу земельного участка для строительства автодороги от улицы Минская до улицы Землячки начались еще в 2016 году.

Что касается самого строительства дороги, то активная фаза начнётся в первой половине октября 2020 года, а завершение возведения новой дороги запланировано на середину декабря 2020 года. Все этапы проводимых работ будут строго контролироваться, в том числе и  представителями технического надзора, так как требования к качеству строительства в областном центре жестко контролируются.

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Новая дорога свяжет улицу Землячки с микрорайоном «Больница «Электроника» в Воронеже

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Теги: воронежская городская дума, владимир ходырев, дорожное строительство, кстенин,



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