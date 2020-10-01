01 Октября 2020
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Памятник Сергею Есенину в Москве. Скульптор - Григорий Потоцкий. (2020) | Фото: Москва 24

"Чудовищный! Надеюсь, его снесут". Прилепин - про "падший" памятник Есенину

Известный писатель Захар Прилепин выступил с резкой критикой памятника поэту Сергею Есенину, открытого к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея. В беседе с журналистом Накануне.RU автор книги "Есенин. Обещая встречу впереди" назвал изваяние безобразием.

"Чудовищный! Это ужасный памятник! Он мне не нравится. И для всех это очевидно. Надеюсь, что его снесут. Кстати, писателю Гайто Газданову уже ставили памятник в виде падшего ангела. Он сделан хорошо с эстетической точки зрения, а этот памятник - просто безобразие", - эмоционально выразился лауреат многих литературных премий.

Памятник Сергею Есенину в Москве. Скульптор - Григорий Потоцкий.(2020)|Фото: Москва 24

Напомним, что скульптуру "опрокинутого Есенина" возвели к приближающемуся юбилею поэта. Автором выступил столичный художник и скульптор Григорий Потоцкий. В интернет-пространстве монумент вызвал осуждение тысяч поклонников творчества поэта.

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"Чудовищный! Надеюсь, его снесут". Прилепин - про "падший" памятник Есенину

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Теги: Сергей Есенин, Захар Прилепин, памятник Есенину



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