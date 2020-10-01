Новые модельные библиотеки открываются в Кургане, Шадринске и селе Белозерском

В Кургане обновленная Библиотека имени Леонида Куликова распахнула свои двери 30 сентября, в Шадринске модельная библиотека открылась 1 октября на базе досугового центра для детей и подростков "Лукоморье". В селе Белозерском открытие запланировано на 2 октября.

Обновленные помещения встретят своих гостей оригинальным оформлением пространства, новым библиотечным фондом, современным компьютерным и интерактивным оборудованием, комфортной мебелью.

Читатели библиотеки имени Куликова в Кургане уже посещают обновленные локации библиотеки – это так называемая креатив-территория. В нее входят лаунж-зона, молодежный буккер – издания для подростков, коворкинг, студия звукозаписи. Также есть территория семейного чтения.

Тут применены необычные дизайнерские решения, внедрена автоматизированная система обслуживания. Чтобы библиотекари умели всем этим пользоваться, для них провели обучение. На этом обновление библиотеки не закончится. Впереди, в течение трех лет — дальнейшее пополнение библиотечных фондов.

В селе Белозерском модельная библиотека станет центром краеведческих знаний, где сохраняются исторические события нашего края. Всех присутствующих ждет экскурсия по залам библиотеки, знакомство с экспонатами археологического памятника "Савин-1", который расположен на территории Белозерского района.

В шадринской модельной библиотеке оборудованы специальные зоны для работы детей с ограниченными возможностями здоровья – для них приобрели ортопедический стол, стул, индукционную петлю. Предусмотрен современный зал для массовой и групповой работы. Помещения оформили в сказочном стиле.

Все три библиотеки – победители федерального конкурса и получатели гранта. Наряду с федеральным финансированием, полученным по нацпроекту "Культура", на такие культурные объекты средства выделяют муниципальные и областной бюджеты.