Макрон, Путин и Трамп опубликовали заявление по Карабаху

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп – главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделали совместное заявление по ситуации в Карабахе, где уже несколько дней идут боевые столкновения Армении и Азербайджана.

"Самым решительным образом осуждаем эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.