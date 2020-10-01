Ефремов выплатил 800 тыс. рублей сыну погибшего в ДТП мужчины

Михаил Ефремов написал в суд заявление, в котором снова признал себя виновным в пьяном ДТП, а также попросил снять с рассмотрения жалобы, поданные его прежними адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

Также суд сообщил, что Ефремов уже выплатил 800 тыс. руб. по гражданскому иску старшего сына погибшего по вине актера мужчины.

Ранее новый адвокат Ефремова Роман Филиппов заявил, что будет просить суд смягчить приговор до условного срока из-за признания вины и раскаяния актера.

Напомним, актер Михаил Ефремов, который получил восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, считает, что Эльман Пашаев его подставил. В связи с этим артист отказался от услуг адвоката и заявил, что тот "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора. После этого Министерство Юстиции РФ заявило о дальнейшем внесении представления в отношении адвоката, защищавшего Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева о лишении его статуса адвоката.