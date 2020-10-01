01 Октября 2020
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АО &quot;Мариинский прииск&quot;, памятник &quot;Шахтерская слава&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мариинский прииск" выходит из кризиса? В 2021 году предприятие экспортирует изумрудов на 100 млн

"Мариинский прииск" договорился о продаже иностранным компаниям кристаллосырья на сумму больше 100 млн руб., сообщил Накануне.RU источник, близкий к предприятию.
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Законтрактованный объём камней практически равен полугодовому объёму добычи на 2020 г. В рамках проведенных переговоров предприятие поставит изумруды высокой сортности и берилл иностранным гранильным компаниям, а также проведёт их отбор и подготовку камней к огранке. Поставки драгоценного кристаллосырья будут проходить до конца будущего года.

Как отмечает источник, несмотря на падение спроса на драгоценные камни в 80%, предприятие смогло подписать бумаги на годовой объём кристаллосырья. Такого в истории прииска ещё не было. Более того, одна из компаний готова заключить контракт на покупку 20 кг изумрудов в 2021 г. Ежегодно "Мариинский прииск" перерабатывает 94 тыс. т руды и добывает 60 кг изумрудов, 2 кг александритов, более 5 т бериллов.

Напомним, в августе стало известно, что сотрудники уральской изумрудной шахты готовят забастовку. Рабочие заявили, что не получают зарплату больше двух месяцев. На ситуацию отреагировали в "Ростехе", который контролирует прииск, и задолженности были оперативно погашены. Также стало известно, что госкорпорация выдала предприятию 300 млн руб. в виде займа. Выделенные средства направлены на реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности актива.

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"Мариинский прииск" выходит из кризиса? В 2021 году предприятие экспортирует изумрудов на 100 млн

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Теги: Мариинский прииск, добыча, изумруд



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