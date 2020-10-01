01 Октября 2020
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Общество В России Москва
Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Собянин обязал московские компании перевести на удалёнку 30% сотрудников

Сергей Собянин подписал указ, обязывающий столичных работодателей с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% своих сотрудников и всех работников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Исключения составят работники, чье очное присутствие критически важно для функционирования компании. Также не коснется указ предприятий оборонного комплекса, медработников, "Росатома", "Роскосмоса" и т.д.

Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте, - написал мэр Москвы в своем блоге. - Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно. Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю".

Напомним, за последние сутки в столице выявлено более 2,4 тыс. случаев коронавируса, скончалось более 20 человек.

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Собянин обязал московские компании перевести на удалёнку 30% сотрудников

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Теги: сергей собянин, удаленка, москва, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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