Куйвашев призвал вновь избранных депутатов поработать ради свердловчан

Сегодня, 1 октября, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с депутатами местных дум, избранными в Единый день голосования 13 сентября, направления сотрудничества.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он отметил, что оно должно быть на благо жителей Свердловской области и нацелил их на конструктивное решение вопросов, связанных с развитием территорий.

Напомним, на Среднем Урале в сентябре были выбраны 24 депутата местных дум и депутат Законодательного собрания по Краснотурьинскому одномандатному округу, которым стал кандидат от "Единой России" Петр Соколюк.

"Самая актуальная и важная задача для местных дум - формирование и утверждение местных бюджетов. Совместно с главами муниципальных образований необходимо четко расставить приоритеты бюджетных расходов, определить те ключевые направления, в которых необходима поддержка регионального бюджета, привлечение внебюджетных средств", - призвал Евгений Куйвашев.

По его словам, главная общая задача сегодня остается неизменной - это реализация национальных проектов. Губернатор отметил, что ее успешное выполнение зависит от того, как органы власти смогут консолидировать свои усилия.

Как заявила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, победа на выборах - это доверие жителей муниципальных образований, которое нужно оправдывать "каждый день, каждый месяц, каждый год".

"Очень многое предстоит сделать вновь избранным депутатам, влиться в процесс подготовки бюджета, который уже стартовал. <…> Не могу не обратить ваше внимание на задачу, стоящую перед депутатами, по своевременному приведению уставов муниципальных образований в соответствие с федеральными и региональными законами", - добавила она.