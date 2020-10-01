01 Октября 2020
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Политика Свердловская область
совещание у Евгения Куйвашева (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев призвал вновь избранных депутатов поработать ради свердловчан

Сегодня, 1 октября, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с депутатами местных дум, избранными в Единый день голосования 13 сентября, направления сотрудничества.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, он отметил, что оно должно быть на благо жителей Свердловской области и нацелил их на конструктивное решение вопросов, связанных с развитием территорий.

Напомним, на Среднем Урале в сентябре были выбраны 24 депутата местных дум и депутат Законодательного собрания по Краснотурьинскому одномандатному округу, которым стал кандидат от "Единой России" Петр Соколюк.

Евгений Куйвашев, Сергей Бидонько(2020)|Фото: све.рф

"Самая актуальная и важная задача для местных дум - формирование и утверждение местных бюджетов. Совместно с главами муниципальных образований необходимо четко расставить приоритеты бюджетных расходов, определить те ключевые направления, в которых необходима поддержка регионального бюджета, привлечение внебюджетных средств", - призвал Евгений Куйвашев.

По его словам, главная общая задача сегодня остается неизменной - это реализация национальных проектов. Губернатор отметил, что ее успешное выполнение зависит от того, как органы власти смогут консолидировать свои усилия.

Евгений Куйвашев с депутатами местных дум(2020)|Фото: све.рф

Как заявила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, победа на выборах - это доверие жителей муниципальных образований, которое нужно оправдывать "каждый день, каждый месяц, каждый год".

"Очень многое предстоит сделать вновь избранным депутатам, влиться в процесс подготовки бюджета, который уже стартовал. <…> Не могу не обратить ваше внимание на задачу, стоящую перед депутатами, по своевременному приведению уставов муниципальных образований в соответствие с федеральными и региональными законами", - добавила она.

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Куйвашев призвал вновь избранных депутатов поработать ради свердловчан

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Теги: Куйвашев, депутаты, задачи



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