Мораторий на банкротства продлен до января 2021 года – правительство

Правительство России продлило до января 2021 года одну из мер поддержки в рамках антикризисного пакета – мораторий на банкротства по заявлению кредиторов. Он действует для компании и ИП из наиболее пострадавших от эпидемии отраслей.

Ранее стало известно, что продляется и направленный на поддержку внутреннего туризма кешбэк с покупки билетов и туров по России. условия предоставления бонуса несколько изменятся и расширятся. Так, в программе теперь смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. "Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. руб.). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее 15 тыс. руб.)", - отметили в правительстве.