Путин, Трамп и Макрон готовят совместное заявление по ситуации в Карабахе

Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась ситуация в Карабахе. Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями на линии соприкосновения, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - добавил Песков.

Накануне Путин действительно разговаривал на эту тему с Макроном, тогда пресс-служба Кремля сообщила: "Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса".