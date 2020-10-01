01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Массовая вакцинация жителей Пермского края начнется в следующем году

Массовая вакцинация жителей Пермского края от коронавируса стартует в начале 2021 года. Об том сегодня во время брифинга сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам первая партия вакцины поступила в регион в сентябре. Сейчас она хранится при соблюдении всех необходимых условий. Вскоре прививки будут сделаны волонтерам для проверки реакции организма жителей края.

На следующей неделе в Прикамье придет новая партия вакцины "Спутник V" , разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Партия будет насчитывать 7 тыс. доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 тыс. доз вакцины.

За сутки в Пермском крае выявлен 81 новый случай заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9908.

Из новых инфицированных – 39 мужчин, 42 женщины. Среди них: младше 45 лет – 20 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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Массовая вакцинация жителей Пермского края начнется в следующем году

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник



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