В Перми сменился конкурсный управляющий машзавода имени Дзержинского

В Перми на заседании Арбитражного суда назначен новый конкурсный управляющий оборонного машзавода имени Дзержинского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Им, по данным "Ъ-Прикамье", стал Лев Шляпин. Ранее он сопровождал банкротство пермского ипподрома, компании-застройщика "Транк", был временным управляющим "КД-Девелопмент".

Как сообщало Накануне.RU, ранее с проблемами предприятия решил разобраться губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". Вместе с тем положение завода до сих пор остается трудным.