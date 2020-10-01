Кремль: Есть информация, что с Навальным работает ЦРУ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Алексея Навального, высказанные в интервью немецкому журналу Spiegel. Создатель ФБК напрямую обвинил Путина в организации покушения.

После на это высказывание ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что Навальный работает с западными спецслужбами.

Такого же мнения, как выяснилось, придерживаются и в Кремле. "Наверное, не пациент (Навальный – прим. ред.) работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции.

Наверное надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - цитирует Пескова "Коммерсант FM".

"Мы хотим расследовать случай берлинского пациента (в Кремле принципиально не называет Навального по имени-фамилии – прим. ред.) и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашел следы отравления в анализах. […] Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет поставить себя на один уровень с первым лицом. И претендовать на некое участие в политической борьбе", - добавил Песков.

А вот слова Володина на счет того, что Путин лично спас Навальному жизнь, Песков комментировать не стал: " "Я не могу это подтвердить, я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи". Стоит отметить, что ранее Навальный уже поблагодарил экипаж самолета, на котором он оказался в момент ухудшения состояния, а также омских врачей "скорой помощи". Сегодня он также высказал благодарность немецким врачам.