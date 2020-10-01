На сайте и в пабликах Госдумы пользователям запретили упоминание ювенальной юстиции?

На сайте и в пабликах Госдумы запрещены слова "ювеналка", "ЮЮ", "ювенальным". Комментарии с такими словами удаляются автоматически. Об этом написала ведущая Александра Машкова-Благих, которая разместила соответствующее видео.

Напомним, ювенальные технологии связаны с отобранием детей под предлогом угрозы их жизни или здоровью. Сейчас в Госдуму внесен ювенальный законопроект о закрытых экспресс-судах по отобранию детей.

"Кто платит админу паблика? Чьих он будет? Володин в курсе, что его действия порочат Госдуму похлеще любой дури депутата?" - написала ведущая.

Она посоветовала писать синонимы: антисемейный, разрушающий права семей, антиродительский и др. Пользователи предлагают писать "ювенальный" через пробел или набирать некоторые буквы латиницей, что усложнит их распознавание машинными алгоритмами, реализующими эту цензуру.