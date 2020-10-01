01 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин на параде Победы в Москве 24.06.20. (2020) | Фото: телеканал 360

Мишустин посоветовал коллегам следить за языком, чтобы не обваливать рынки

Михаил Мишустин призвал чиновников следить за языком. Он потребовал от госслужащих внимательно относиться к публичным высказываниям и избегать двусмысленности.

"Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям, - сказал премьер-министр на совещании с кабинетом министров. - На каждом из нас - серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами".

Премьер-министр отметил, что двусмысленность в словах может быть неправильно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. "Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе", - добавил Мишустин.

Мишустин не стал конкретизировать кто именно допустил неосторожность. Но на прошлой неделе котировки акций "Газпрома" ощутимо просели после того, как замминистра энергетики сказал, что для финансирования социальной газификации среди прочих обсуждается и опция снижения дивидендов компании, напоминает ТАСС.

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Мишустин посоветовал коллегам следить за языком, чтобы не обваливать рынки

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Теги: михаил мишустин, правительство, комментарии чиновников, фондовый рынок



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