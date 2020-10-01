Аксенов устроил разнос крымским чиновникам и уволил министра транспорта

Тяжелое положение Крыма, связанное с дефицитом воды на полуострове, рост случаев коронавируса и практическое полное отсутствие результатов по персональной нацпрограмме (недавно за это власти республики раскритиковал Счетная палата) заставляют нервничать главу региона Сергея Аксенова.

Сегодня на селекторном совещании с руководством региона он на повышенных тонах отчитал глав администраций и министров. "Министрам, главам муниципальных образований и чиновникам, ответственным за срыв подготовки графиков производственных работ, будет объявлен выговор", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Также в отставку отправлен министр транспорта Крыма. "Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов", - написал Аксенов.

Накануне, напомним, он отправил в отставку министра здравоохранения Крыма.