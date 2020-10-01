01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Нападение подростков на инвалида в пос. Курорт-Самоцвет Алапаевского района (2020) | Фото: facebook.com/Илья Чиж

В Алапаевске двое несовершеннолетних избили инвалида из-за отсутствия сигареты

В Алапаевском районе Свердловской области произошел вопиющий случай. Два подростка 14 и 16 лет нанесли тяжелые травмы инвалиду за то, что у него не оказалось при себе сигареты. Об инциденте в социальных сетях сообщил депутат Алапаевской думы Илья Чиж.

Происшествие случилось в поселке Курорт – Самоцвет Алапаевского район.

33 – летний инвалид шел вечером по улице, как тут к нему подошли двое хулиганов и спросили у мужчины закурить. Он ответил, что у него нет при себе сигарет. Тогда подростки просто накинулись на него и разбили лицо, а также нанесли иные повреждения.

Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время правоохранители подключились к инциденту. Стражи порядка начали проверку.

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В Алапаевске двое несовершеннолетних избили инвалида из-за отсутствия сигареты

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Теги: избиение, инвалид, Алапаевск



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