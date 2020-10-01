Адвоката Пашаева облили фекалиями в центре Москвы
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сегодня был атакован неизвестными у входа на телеканал "360". Нападавшие крикнули, что "это за вчерашнее высказывание", и облили скандально известного юриста фекалиями. После этого молодые люди убежали, но один из них, по словам Пашаева, выронил документы. Он собирается найти обидчиков, на место ЧП вызвали полицию.
Неизвестно, какие именно слова Пашаева вызвали такую реакцию, потому что ежедневно он говорит множество провокационных вещей. Например, пообещал рассказать о "заказчике" уголовного дела против Михаила Ефремова.