Адвоката Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сегодня был атакован неизвестными у входа на телеканал "360". Нападавшие крикнули, что "это за вчерашнее высказывание", и облили скандально известного юриста фекалиями. После этого молодые люди убежали, но один из них, по словам Пашаева, выронил документы. Он собирается найти обидчиков, на место ЧП вызвали полицию.