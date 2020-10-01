СМИ: Украинцы массово смотрят российское ТВ

Вопреки запрету на Украине российского телевидения украинцы массово его смотрят, особенно в селах. Об этом пишет издание "Страна".

Основной причиной называется прекращение аналогового телевещания и переход на цифровое, для которого нужно покупать тюнер. Однако, коль скоро нужно тратиться, многие просто ставят себе спутниковые тарелки и смотрят все, что хотят, включая российские каналы.

Другим фактором называется отсутствие качественного покрытия цифровым сигналом территории страны. По разным данным, цифровой сигнал отсутствует на 10-20% территории Украины, особенно на Закарпатье или в Карпатах.

"У многих людей нет другой возможности смотреть телевизор, кроме спутника. Особенно если это труднодоступная местность, где нет кабельных операторов и плохо ловит цифровой сигнал", - говорит председатель Совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова.

По официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 млн домов. То есть у 4,5 млн украинских семей есть доступ к российским телеканалам. Это не менее четверти всех домохозяйств в стране.

Интересно, что российские каналы массово смотрят в селах Западной Украины, пишет издание. Еще одной причиной является то, что за цифровое телевидение нужно платить операторам, а через тарелку можно смотреть бесплатно.