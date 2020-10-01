ФСБ и МВД нашли похитителей иконы, которую в дар Валдайскому монастырю передал Путин

ФСБ и МВД провели совместную операцию по задержанию похитителей иконы Иверской Божией Матери. Образ был подарен Владимиром Путиным Валадайскому монастырю и пропал 1 сентября этого года.

"Задержаны два члена преступной группы, совершивших 1 сентября 2020 года в Успенском соборе Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области кражу золотых изделий и иконы Иверской Божьей Матери (XVII-XVIII веков), подаренной президентом России", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

В ходе обысков были изъяты похищенная икона и напрестольный крест. Они были завернуты в ткань и спрятаны в гараже одного из фигурантов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанные, по данным полиции, являются жителями Волхова. Один из предполагаемых похитителей ранее был судим за совершение тяжких преступлений.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября преступники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древнего монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент России.