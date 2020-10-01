01 Октября 2020
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Экономика В России
Тюбук, село, деревня (2020) | Фото: Накануне.RU

Счетная палата: Средняя зарплата на селе в 3 раза меньше, чем в городе

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" дает положительный эффект, но пока не в полной мере справляется с поставленными перед нею задачами. Так охарактеризовал программу аудитор Счетной палаты Михаил Мень, выступая на правительственном часе в Государственной Думе.
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В настоящее время не достигается цель по снижению уровня бедности населения. Уровень безработицы на селе почти в 2 раза выше, чем в городе, а заработная плата составляет около 60% от средней по экономике. Если же пересчитать это по отношению к средней заплате в городе через долю городского и сельского населения, то окажется, что на селе зарплата в 3 раза меньше, т.е. около 16 тыс. рублей "грязными" (впрочем, эту цифру, которую рассчитало Накануне.RU, Мень не озвучил).

"В результате около 27% сельских жителей живет за чертой бедности, в то время как среди горожан доля такого населения – 8%", - сказал Мень.

Но с учетом средней зарплаты на селе и 27% представляются явно заниженной цифрой.

"В настоящее время располагаемые ресурсы на одного сельского жителя, включающие все денежные и натуральные поступления, составляют только 67% от городского уровня", - проинформировал аудитор.

При формировании бюджета на 2020 год на развитие сельских территорий впервые было выделено 36 млрд рублей, но на 1 сентября освоено только 8 млрд. Низкий уровень освоения отмечается по проектам комплексного развития сельских территорий и по проектам развития жилищно-коммунального хозяйства.

Проводится комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по оценке эффективности реализации государственной политики, направленной на устойчивое развитие сельских территорий.

При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года ориентирована преимущественно на города и "точки роста" - большие агломерации, зоны сырьевого развития или сельскохозяйственные зоны. В итоге село остается за пределами внимания и вымирает еще быстрее, чем страна в среднем.

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Счетная палата: Средняя зарплата на селе в 3 раза меньше, чем в городе

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Теги: село, зарплата, счетная палата



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