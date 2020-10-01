В Новом Уренгое вскоре сдадут инфекционный госпиталь

В Новом Уренгое заканчивается строительство инфекционного госпиталя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Побывали с коллегами на стройплощадке инфекционного госпиталя. Четыре месяца работ вышли на финишную прямую. Это рекордные сроки для Севера", - написал в своём Telegram и.о. главы города Андрей Воронов.

Инженерные сети проведены, станция обеззараживания сточных вод готова, на днях на объект "заведут" тепло и вплотную займутся внутренней отделкой. Часть помещений уже в чистовом виде. Подъездная дорога к госпиталю заасфальтирована, в ближайшую неделю рабочие завершат благоустройство территории.

"Делать прогнозы не буду. Эпидситуация может измениться в любой момент. Мы все слишком хорошо помним май-июнь. Рост заболевших тогда был таким резким, что медицинские службы работали на пределе своих возможностей. Сейчас, несмотря на довольно спокойные показатели по Новому Уренгою, нужно быть готовым, что дополнительные площади, спецоборудование могут понадобиться в любой момент", - уточнил глава.

Задача, которую поставил строителям губернатор Дмитрий Артюхов, – в течение октября закончить объект. Все ресурсы и условия для этого есть, отметил градоначальник.