В Тюмени коронавирус вспыхнул в ОКБ№2

В травматолого-ортопедическом отделении ОКБ №2 появились заболевшие COVID-19. Первичный пациент экстренно поступил в отделение больницы, результаты тестов на момент обсервации были отрицательные, что объясняется особенностью инкубационного периода инфекции. Первые симптомы появились позже. Сразу после повышения температуры пациенту провели лабораторное тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление иммуноглобулинов класса M (IgM) и взяли мазки методом ПЦР, сообщили Накануне.RU в областном оперштабе.

В момент, когда диагноз подтвердился у первого из заболевших, в отделении находилось 53 пациента. Коронавирус в итоге подхватили 12. Один пациент переведен на амбулаторное лечение, для двоих сформированы условия временной изоляции в ОКБ №2, девять человек переведены в моноинфекционные госпитали. Среди 22 сотрудников инфекция подтвердилась у пяти. Все лечатся амбулаторно, тяжёлого течения болезни у них не наблюдаются.

Сейчас в больнице на карантин закрыто одно отделение.