01 Октября 2020
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Похищенный с Шейнкмана, 86а Олег Сербиенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд не отправил в тюрьму похитителей екатеринбуржца с улицы Шейнкмана

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор преступной банде,  организовавшей похищение человека  на улице Шейнкмана прошедшим летом.  Осужденных оставили на свободе. Как  сообщили Накануне.RU в пресс – службе свердловской прокуратуры Ринату Ахметову и Андрею Черепанову назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Также для обоих осужденных установили испытательный  срок.

Для Андрея Черепанова он составил 4 года, а для Рината Ахметова три года.

Напомним, что само похищение случилось 9 июля. В пять утра группа неизвестных в масках затолкала Олега Сербиенко в машину и увезла в неизвестном направлении. Похищение произошло в  центре Екатеринбурга ( улица Шейнкмана).

 Однако, уже днем похищенный вернулся на место своего похищения.

Корреспонденту Накануне.RU удалось с ним пообщаться. 57 – летний мужчина заявил, что его принуждали продать его участок, но он отказался. 

 

 

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Суд не отправил в тюрьму похитителей екатеринбуржца с улицы Шейнкмана

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Теги: Олег Сербиенко, похищение, приговор



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