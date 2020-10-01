Суд не отправил в тюрьму похитителей екатеринбуржца с улицы Шейнкмана

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор преступной банде, организовавшей похищение человека на улице Шейнкмана прошедшим летом. Осужденных оставили на свободе. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе свердловской прокуратуры Ринату Ахметову и Андрею Черепанову назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Также для обоих осужденных установили испытательный срок.

Для Андрея Черепанова он составил 4 года, а для Рината Ахметова три года.

Напомним, что само похищение случилось 9 июля. В пять утра группа неизвестных в масках затолкала Олега Сербиенко в машину и увезла в неизвестном направлении. Похищение произошло в центре Екатеринбурга ( улица Шейнкмана).

Однако, уже днем похищенный вернулся на место своего похищения.

Корреспонденту Накануне.RU удалось с ним пообщаться. 57 – летний мужчина заявил, что его принуждали продать его участок, но он отказался.