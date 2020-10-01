01 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

"Вы - хранители традиций". Владимир Мякуш обратился к пожилым южноуральцам

Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Слова благодарности в их адрес выразили в Законодательном собрании Челябинской области.

"Наши родители, наставники, учителя создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. И выйдя на заслуженный отдых, они остаются хранителями традиций. Многие из них по-прежнему молоды душой, помогают воспитывать внуков, успешно работают в общественных организациях, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом. Одним словом, не остаются в стороне от жизни, по-прежнему идут в ногу со временем", - сказал спикер регионального парламента Владимир Мякуш, слова которого приводит пресс-служба заксобрания.

Владимир Мякуш(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что на Южном Урале за четыре года достигли значительного результата в реализации проекта "Старшее поколение".

"Мы разрабатываем и внедряем новые формы обслуживания и занятий для людей серебряного возраста. Основные цели две: увеличить количество пожилых граждан, охваченных нашим вниманием. Увеличить через новые формы количество услуг и предложений. И как следствие – улучшить качество жизни и где-то её продолжительность. Есть результаты: за три года работы проекта зафиксированы значительный рост по охвату граждан и резкое увеличение новых форм", – сказал ранее сенатор от Южного Урала Олег Цепкин.

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"Вы - хранители традиций". Владимир Мякуш обратился к пожилым южноуральцам

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Теги: Владимир Мякуш, Международный день пожилых людей



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