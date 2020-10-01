На Луганщине бушуют лесные пожары, Киев обвиняет ЛНР

Ночью в захваченной ВСУ части ЛНР начались масштабные лесные пожары, которые дошли до столицы "Луганской области" - Северодонецка, к которому подступают леса, растущие в долине Северского Донца.

Причиной пожаров стала засуха - третий месяц в Донбассе нет дождей.

По данным ГосЧС Украины, имеется шесть очагов возгорания общей площадью 9,3 тыс. га. Огонь охватил даже склад бытовой химии и лакокрасочных изделий на окраине Северодонецка, а также завод антисептиков. На окраине города ночью наблюдалось красное зарево. Сгорело множество домов.

Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что уже известно о шести погибших, сгорело около 250 домов и 10 тыс. га леса, но признал, что сделать окончательные заключение пока невозможно. Из многих сел производится эвакуация людей.

Вначале власти признавали, что причиной пожаров стала засуха и сильный порывистый ветер. Так, вчера Донецк накрыла пыльная буря, что неудивительно, ведь с конца июля в Донбассе нет дождей. И если под Донецком лесов практически нет, то под Луганском они есть, причем самое прискорбное, что леса в долине Северского Донца - единственные в регионе.

Позже Киев обвинил в пожарах ЛНР. Об этом заявил офис президента и штаб "операции объединенных сил".

"Враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета. Военнослужащие вместе со спасателями и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль", - заявила спикер штаба Ярослава Зорина.

Гайдай тоже назвал первой причиной обстрелы, хотя о них было сообщено только после возникновения пожаров. При этом в ЛНР пожары продолжаются уже несколько дней - горят поля. Республика готова предоставить гарантии неприменения сил ПВО, если Киев задействует авиацию для тушения пожаров.