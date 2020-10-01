Свердловский чиновник раскритиковал жителей за подкармливание диких медведей

Замглавы Краснотурьинска Александр Катаев выступил с критикой в адрес горожан, дающих еду диким медведям. Сердобольные жители оставляют еду для косолапых, когда они подбираются к их огородам. Чиновник написал об этом гневный пост в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Буквально вчера наблюдали картину, как на компостную кучу, в трёх метрах от следов ночного посетителя, выкинули пару булок хлеба. А на вопрос, знаете ли вы, что в ваш сад приходит медведь? - прозвучал недоумённый ответ: он ведь ночью приходит, а мы в саду не ночуем! А про живущих сейчас в саду соседей-пенсионеров как-то и не думается", - написал Катаев.

По рассказам вице-мэра Краснотурьинска, на соседнем участке в этом же товариществе каждый вечер насыпают косолапому по ведру яблок. Медведи выходят из леса и все съедают.

Теперь слуга народа опасается, что мишки вслед за яблоками могут приняться за поедание электората.