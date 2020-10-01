01 Октября 2020
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Общество В России
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 8945 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5985 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 2424

  Санкт-Петербург - 285

  Московская область - 230

  Ростовская область - 205

  Нижегородская область - 186

  Воронежская область - 171

  Кемеровская область - 162

  Свердловская область - 157

  Ставропольский край - 151

  Ханты-Мансийский АО - 147

  Архангельская область - 141

  Республика Коми - 139

  Волгоградская область - 132

  Ямало-Ненецкий АО - 132

  Саратовская область - 127

  Ульяновская область - 125

  Удмуртская Республика - 118

  Красноярский край - 116

  Самарская область - 112

  Оренбургская область - 109

  Алтайский край - 98

  Пензенская область - 97

  Краснодарский край - 96

  Мурманская область - 93

  Иркутская область - 92

  Республика Крым - 90

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  Чеченская Республика - 6

  Чукотский АО - 2

  Ненецкий АО - 1

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В России выявлено 8945 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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