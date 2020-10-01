За последние сутки в России выявлено 8945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5985 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.