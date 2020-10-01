01 Октября 2020
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Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин заступился за Путина: "Навальный – бесстыдник и подлец"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился за российского президента. Напомним, в интервью журналу Spiegel Алексей Навальный заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.

"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - заявил Володин.

Он напомнил, что немецкий парламент не захотел создать совместную группу с Госдумой для расследования инцидента, также немецкая сторона не предоставила никаких доказательств отравления основателя ФБК.

" Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось. Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах", - заявил спикер Госдумы.

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Володин заступился за Путина: "Навальный – бесстыдник и подлец"

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Теги: вячеслав володин, алексей навальный, владимир путин



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