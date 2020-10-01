Суд смягчил обвинение тюменцу Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев

Читинский гарнизонный суд, который через месяц начнет рассматривать дело срочника Рамиля Шамсутдинова, смягчил его обвинение по ходатайству гособвинителя. Исключили побои в отношении потерпевших, поскольку они были получены до расстрела, устроенного обвиняемым, сообщает Mash со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Льва Асаулина.

Напомним, суд над Шамсутдиновым будет проходить с участием присяжных, коллегию сформируют 29 октября.

Между тем, родственники жертв Шамсутдинова в рамках гражданского иска будут требовать с молодого человека в общей сумме 30 млн руб. компенсации за моральный вред.

Шамсутдинова обвиняют в расстреле восьмерых и ранении двух сослуживцев, он утверждает, что пошел на убийства из-за дедовщины.