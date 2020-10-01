В Тюмени стартует суд над бывшим директором "Медицинского города"

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Главврач Медицинского города Андрей Кудряков (2019) | Фото: medgorod.info

В Тюмени стартует суд над бывшим директором "Медицинского города"

В Калининском райсуде Тюмени назначена дата суда над бывшим главой "Медицинского города" Андреем Кудряковым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, первое заседание начнётся в 10.00 13 октября.

Напомним, что "Медицинский город" в 2018-19 гг. отметился за последний год крупным скандалом вокруг фигуры главного врача Андрея Кудрякова (его конфликт с подчинёнными) и нарушений с закупками препаратов, о чем заявляла даже прокуратура. Позже было возбуждено уголовное дело из-за расходования должностными лицами средств государственного внебюджетного фонда ТФОМС в особо крупном размере. Кудряков уволен в октябре 2019 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени стартует суд над бывшим директором "Медицинского города"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Кудряков, Медицинский город, Калининский райсуд Тюмени



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2020 16:15 Мск В Тюмени поступило в суд уголовное дело бывшего директора "Медицинского города"
Ранее 15.10.2019 14:14 Мск Теперь официально. Глава тюменского "Медицинского города" уволен после реорганизации учреждения
Ранее 14.10.2019 14:00 Мск В Тюмени главврача скандального "Медицинского города" уволили и сразу же восстановили в должности
Ранее 16.08.2019 12:12 Мск СКР завел второе уголовное дело на тюменский "Медгород" за махинации со страховкой
Ранее 14.08.2019 13:16 Мск Моор лично проконтролирует ситуацию со скандалами в "медицинском городе"
Ранее 29.07.2019 15:20 Мск Главбух и экономист тюменского "Медгорода" подозреваются в краже 29 млн в составе банды
Ранее 16.07.2019 08:13 Мск Работников тюменского "Медицинского города" уличили в искажении отчётности и выводе "налево" крупных сумм
Ранее 21.06.2019 09:33 Мск Медики Тюмени поддержали главу онкоцентра, на давление со стороны которого пожаловались подчинённые
Ранее 10.06.2019 12:59 Мск В Тюмени проводят проверку по жалобе работников онкоцентра

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети