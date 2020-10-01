В Тюмени стартует суд над бывшим директором "Медицинского города"

В Калининском райсуде Тюмени назначена дата суда над бывшим главой "Медицинского города" Андреем Кудряковым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, первое заседание начнётся в 10.00 13 октября.

Напомним, что "Медицинский город" в 2018-19 гг. отметился за последний год крупным скандалом вокруг фигуры главного врача Андрея Кудрякова (его конфликт с подчинёнными) и нарушений с закупками препаратов, о чем заявляла даже прокуратура. Позже было возбуждено уголовное дело из-за расходования должностными лицами средств государственного внебюджетного фонда ТФОМС в особо крупном размере. Кудряков уволен в октябре 2019 г.