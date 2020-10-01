01 Октября 2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Карабахские силы самообороны заявили, что сбили вертолет Азербайджанских ВС – он упал на территории Ирана

Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о поражении вертолета армии Азербайджана. Подбитый борт, по данным министерства обороны Армении, упал на территории Ирана. В оборонном ведомстве "с сожалением отметили, что это (падение вертолета на территорию соседнего государства – прим. ред.) произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят вблизи границы с Исламской Республикой".

Ни Иран, ни Азербайджан пока не подтвердили информацию.

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Карабахские силы самообороны заявили, что сбили вертолет Азербайджанских ВС – он упал на территории Ирана

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Теги: конфликт в карабахе, сбитый вертолет, азербайджан



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