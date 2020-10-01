Карабахские силы самообороны заявили, что сбили вертолет Азербайджанских ВС – он упал на территории Ирана

Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о поражении вертолета армии Азербайджана. Подбитый борт, по данным министерства обороны Армении, упал на территории Ирана. В оборонном ведомстве "с сожалением отметили, что это (падение вертолета на территорию соседнего государства – прим. ред.) произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят вблизи границы с Исламской Республикой".