01 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
(2020) | Фото: gubernator74.ru

Субсидии из бюджета Челябинской области на развитие авиасообщения доведут до 15 маршрутов 

На встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом обсуждалась дальнейшая программа субсидирования авиаперевозок из столицы Южного Урала и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2021 году субсидироваться станут 15 маршрутов, в нынешнем году такая программа действует в отношении 11 рейсов и авиакомпаний. Как сообщили в пресс-службе губернатора, добавляются такие направления, как Пермь, Калининград, Ханты-Мансийск и Сочи из аэропорта Магнитогорска. В текущем году субсидировалось 11 авиарейсов: Казань, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Сургут, Ростов, Минеральные воды, Омск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск (из Магнитогорского аэропорта).

В ходе встречи Текслера и Дитриха были также затронуты вопросы по финансированию ряда других важных направлений, в частности, челябинский губернатор презентовал проект строительства автомобильной дороги в обход Миасса, что позволит пустить большегрузный транспорт в объезд города. Алексей Текслер попросил поддержки у федерального министра для проекта.

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Субсидии из бюджета Челябинской области на развитие авиасообщения доведут до 15 маршрутов 

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Теги: Евгений Дитрих, Алексей Текслер, Министерство транспорта РФ, субсидирование авиарейсов 



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