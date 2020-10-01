Субсидии из бюджета Челябинской области на развитие авиасообщения доведут до 15 маршрутов

На встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом обсуждалась дальнейшая программа субсидирования авиаперевозок из столицы Южного Урала и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2021 году субсидироваться станут 15 маршрутов, в нынешнем году такая программа действует в отношении 11 рейсов и авиакомпаний. Как сообщили в пресс-службе губернатора, добавляются такие направления, как Пермь, Калининград, Ханты-Мансийск и Сочи из аэропорта Магнитогорска. В текущем году субсидировалось 11 авиарейсов: Казань, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Сургут, Ростов, Минеральные воды, Омск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск (из Магнитогорского аэропорта).

В ходе встречи Текслера и Дитриха были также затронуты вопросы по финансированию ряда других важных направлений, в частности, челябинский губернатор презентовал проект строительства автомобильной дороги в обход Миасса, что позволит пустить большегрузный транспорт в объезд города. Алексей Текслер попросил поддержки у федерального министра для проекта.